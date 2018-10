24. Oktober 2018, 22:02 Uhr Mehr Wertstoffinseln Autoreifen im Biotop

Vaterstetten hat trotz der besten Restmüll-Quote im Landkreis ein Problem mit zunehmender Verschmutzung öffentlicher Flächen. Dagegen will der Gemeinderat nun vorgehen

Von Annalena Ehrlicher, Vaterstetten

Kaum neigt sich der Jahrhundertsommer dem Ende zu, geht in Vaterstetten der Vorweihnachtsstress los. Denn im vergangenen Jahr brachte Heiligabend eine nicht besonders schöne Bescherung für die Gemeinde mit sich: überlaufende Müllcontainer auf dem Wertstoffhof und den kommunalen Wertstoffinseln. Damit der Abfall-Ansturm nach den Feiertagen heuer nicht erneut in diesem Maß über den Wertstoffhof hereinbricht, folgten die Gemeinderäte bei der Sitzung am vergangenen Dienstag einem Antrag der SPD-Fraktion und beschlossen mit zwei Gegenstimmen von CSU und den Freien Wählern, dass dort am Donnerstag, 27. Dezember, Müll abgegeben werden kann.

"Aber letztes Jahr war am Mittwoch doch regulär geöffnet und das hat überhaupt nichts gebracht. Warum sollte es dieses Jahr besser werden?", fragte Bianca Dusi-Färber (Freie Wähler). Bürgermeister Georg Reitsberger antwortete: "Weil wir das klar kommunizieren werden - ich richte mich da noch einmal an die Bürger." Der Leiter des Umweltamtes Wolfgang Kuhn bemerkte scherzend, er würde gerne auf die Dezemberausgabe des Gemeindeblattes einen Müllhaufen statt eines Tannenbaums drucken lassen. "Aber so weit geht der Bürgermeister dann vielleicht doch nicht", fügt er hinzu. In jedem Fall will die Verwaltung sich heuer mit der dezidierten Bitte, einerseits Müll zu vermeiden und andererseits die Angebote der Gemeinde zur Entsorgung mit Bedacht zu nutzen, an die Bürger wenden.

Tatsache ist: Die Gemeinde Vaterstetten plagt ein Zivilisationsproblem, das so alt wie menschliche Siedlungen ist - frei flottierender Müll. Gleich in verschiedenen Tagesordnungspunkten haben sich die Mitglieder des Umwelt- und Entwicklungsausschusses deshalb am vergangenen Dienstag mit Themen rund um die Abfallwirtschaft beschäftigen. Das erklärt, weshalb der dreiteilige Antrag der SPD-Fraktion, der Aspekte zur Müllvermeidung, die Schaffung weiterer Wertstoffinseln sowie die Öffnung des Wertstoffhofes nach dem Zweiten Weihnachtsfeiertag, beinhaltet, weitgehend positiv aufgenommen wurde.

Die Gemeinderäte haben einstimmig beschlossen, Maßnahmen zu einer besseren Müllvermeidung einzuleiten. Eine der Ideen, die Maria Wirnitzer (SPD) in den Raum stellte, ist unter anderem die Einführung von Umwelttheater-Projekten an Grundschulen - "damit wir die Kleinen ganz früh ins Boot holen und die vielleicht ihre Eltern erziehen können". Ebenfalls will die Gemeinde prüfen, ob man möglicherweise landkreisübergreifend die Nutzung von "Coffee-to-go"-Bechern in Kooperation mit den örtlichen Bäckereien einschränken könnte. Auch konnten sich die Gemeinderäte darauf einigen, dass die Verwaltung bei den ortsansässigen Discountern anfragt, ob diese auf ihren Parkplätzen Container zur Entsorgung von Plastik bereitstellen können. "Man sollte meinen, das sei selbstverständlich", kommentierte dies Renate Will (FDP).

Ob - wie es die SPD beantragt - am Philipp-Maas-Weg gegenüber dem Norma möglicherweise neue Wertstoffinseln entstehen könnten, hängt von einer verkehrstechnischen Frage ab: "Die Straße ist eine Sackgasse, man müsste also klären, ob die Gemeinde eine Sondergenehmigung bekommen könnte, dass die Autos über den Norma-Parkplatz zurückfahren können", so Kuhn. In bereits bestehenden Wohnvierteln hingegen sieht er ansonsten keine Chance auf weitere Entsorgungsstationen.

Leonard Spitzauer (CSU) warf ein, dass gerade rund um die Weihnachtsfeiertage vielleicht zusätzliche Leerungen die hässlichen Bilder vermeiden könnten? Umweltamtsleiter Kuhn ist skeptisch. Er glaubt, dass es genug Orte gibt, um den Müll zu entsorgen - und man eher an das Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger appellieren müsse.

Bei der Präsentation des Sachstands über die kommunale Abfallwirtschaft sagte er: "Eigentlich ist unser System ja nur für Mülltrenner günstig und für die anderen relativ teuer, aber man erwischt die Leute mittlerweile nicht mehr über den Geldbeutel." Mit einer gewissen Skepsis sieht Kuhn die steigende Tendenz der Vaterstettener, wieder vermehrt, Jahreswertmarken für die großen Restmülltonnen zu kaufen. 5740 Marken für 60-Liter-Restabfalltonnen und 2243 für die doppelte Größe wurden verkauft: "Man sieht, dass es doch immer mehr werden, die auf die größeren Tonnen zurückgreifen", so Kuhn. Zwar hat die Gemeinde nach wie vor "die beste Quote, was Restmüll angeht", wie Bürgermeister Reitsberger betonte. "Aber natürlich stimmt es, dass wir auch unsere Neubürger da abholen müssen."

Kuhn gab weiter zu bedenken, dass sich das wilde Müllabladen nicht auf das Wohngebiet der Gemeinde beschränkt: "Im Biotop bei Parsdorf wurden unlängst 36 Autoreifen entsorgt", berichtete er. Damit nicht genug: In der Frühlingsstraße haben Unbekannte zwei herrenlose Sofas abgestellt und im Wald bei Neufarn hat sich ein ganzes Lager für kaputte Gegenstände angesammelt. "Wir waren, gelinde gesagt, erstaunt: Das wird wirklich heftiger", so das Fazit des Umweltamtsleiters.