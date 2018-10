15. Oktober 2018, 21:48 Uhr Mehr Ladenfläche Neuer Discounter für Glonn

Der Neubau des Penny-Marktes an der Kastenseestraße in Glonn hat die nächste Hürde genommen: Von den entsprechenden Fachstellen sowie den Bürgern seien keine großen Einwände gegen das Vorhaben gekommen, so Bürgermeister Josef Oswald (CSU) bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Bemerkenswert war nur die Forderung einer Linksabbiegerspur für alle Einkaufswilligen aus Richtung Egmating - doch diese hält Oswald für verzichtbar. "Der Markt ist ziemlich klein und wird nicht viele Auswärtige anziehen. Das war in der Vergangenheit so und wird auch so bleiben." Der Discounter möchte - um weiter wirtschaftlich zu sein - seinen Markt in Glonn nicht nur vergrößern und verschönern, sondern eben an neuer Stelle bauen. Der Laden soll auf dem Hang neben dem bisherigen Penny-Standort entstehen. Der bisherige Laden verfügt über eine Verkaufsfläche von etwa 600 Quadratmetern, der neue soll 800 aufweisen. Der Gemeinderat genehmigte nun eine entsprechende Änderung des Flächennutzungsplanes, allerdings bei drei Gegenstimmen von Grünen und SPD. Sie monieren seit Beginn der Planung den Flächenverbrauch und fordern einen vergrößerten Ersatzbau am bisherigen Standort.