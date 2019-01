31. Januar 2019, 22:09 Uhr Mehr Jobsuchende Arbeitsmarkt friert ein

Quote im Landkreis steigt im Januar auf 2,1 Prozent

Der Winter macht sich auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar, im vergangenen Monat waren mehr Landkreisbürger ohne Job als noch im Dezember. Damals errechnete die auch für Ebersberg zuständige Agentur für Arbeit Freising eine Quote von 1,7 Prozent, Ende Januar waren es 2,1 Prozent. Anspruch auf Arbeitslosengeld haben damit derzeit 1658 Ebersberger, insgesamt 2883 sind bei der Agentur als Arbeitssuchende registriert.

Dort ist man von der Entwicklung nicht überrascht, diese lasse sich in jedem Jahr beobachten, erklärt Karin Weber, Chefin der Agentur für Arbeit Freising: "Das liegt vor allem an den witterungsbedingten Entlassungen in den Außenberufen, in denen bei Minusgraden nicht mehr oder nur noch stark eingeschränkt gearbeitet werden kann. Das betrifft beispielsweise die Baubranche oder den Garten- und Landschaftsbau." Was sich auch daran zeige, dass besonders Männer von der Winterarbeitslosigkeit betroffen sind. So waren in den vier Landkreisen im Zuständigkeitsbereich der Agentur - Ebersberg, Erding, Freising und Dachau - im Januar 7971 Arbeitslose gemeldet, 1646 mehr als im Dezember. Die meisten von ihnen, insgesamt 1345, sind Männer. Das bedeutet einen Anstieg von 39 Prozent. Bei den weiblichen Arbeitslosen errechnete sich ein Plus von rund zehn Prozent. Im Landkreis Ebersberg ist die Entwicklung ähnlich: Hier waren im Dezember 736 Männer und 588 Frauen arbeitslos gemeldet, nun sind es 988 Männer und 670 Frauen, was einem Zuwachs von 34 beziehungsweise knapp 14 Prozent entspricht.

Insgesamt fällt der Anstieg der Arbeitslosenzahlen heuer aber sogar etwas geringer aus als im Vorjahr. So liegt die gemeinsame Quote in den vier Landkreisen derzeit bei 2,2 Prozent, 0,4 Prozentpunkte mehr als im Vormonat, aber 0,1 Prozentpunkte weniger als im Januar 2018. Auch im Landkreis Ebersberg lag die Quote vor einem Jahr mit 2,2 Prozent noch etwas höher. Im Vergleich mit den übrigen drei Landkreisen hat Ebersberg zusammen mit Erding die niedrigste Arbeitslosenquote. In Dachau sind es aktuell 2,2 und in Freising 2,4 Prozent.

Wenig Auswirkungen hat der Winter dagegen auf die Personalnachfrage. Im Landkreis Ebersberg geht die Zahl der offenen Stellen zwar zurück, aber nur leicht: derzeit sind 1111 Jobangebote bei der Arbeitsagentur registriert, vor einem Monat waren es 1192, im November 1256. In allen vier Landkreisen waren Ende Januar 4743 Arbeitsangebote im Stellenpool der Agentur für Arbeit Freising, 812 davon gingen im vergangenen Monat neu ein. Mit 1289 die meisten offenen Stellen gibt es derzeit im Berufssegment "Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit" und im produzierenden Gewerbe mit 1074 Jobangeboten. Im Bereich "Kaufmännische Dienstleistungen, Handel, Vertrieb, Tourismus" sind 734 Stellen zu vergeben, 691 sind es bei"Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung".

467 Ebersberger haben im Januar einen neuen Arbeitsplatz gefunden, im Dezember waren es 496, im November sogar 607. In den vier Landkreisen zählte die Agentur 2157 Personen, die im Januar einen Job antreten konnten, 2240 waren es im Dezember und 2664 einen Monat zuvor.