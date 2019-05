6. Mai 2019, 21:57 Uhr Mehr als 1,1 Promille Betrunken am Steuer

Mit mehr als 1,1 Promille ist ein 24-Jähriger aus dem Landkreis am Sonntag mit seinem Auto unterwegs gewesen. Bei einer Verkehrskontrolle gegen 21 Uhr stellten die Beamten fest, dass der junge Mann zu tief ins Glas geschaut hat, was ein Alkoholtest bestätigte. Der Fahrer musste zur Blutentnahme in die Kreisklinik. Sein Führerschein wurde sichergestellt, ihn erwartet ein Strafverfahren.