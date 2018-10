19. Oktober 2018, 22:00 Uhr Mehr als 100 Fieranten Marktsonntag in Poing

Musik, Speis', Trank und Schnäppchen sind in der Hauptstraße und Umgebung geboten

Der Poinger Marktsonntag in der Hauptstraße und am Marktplatz am Sonntag, 21. Oktober, verwandelt die Ortsmitte in buntes Markttreiben. Von 11 Uhr an bieten etwa 100 Stände und Geschäfte in Marktnähe ihre Waren und Speisen feil. Die offizielle Eröffnung übernimmt Bürgermeister Albert Hingerl um 11.30 Uhr. Umrahmt wird die Eröffnung durch ein Standkonzert des Jugendorchesters der Poinger Musikkapelle, das von 11 bis 12 Uhr spielen wird.

Im Zentrum des Marktes steht der Stand der Müll- und Umweltberatung der Gemeinde mit einem Gewinnspiel bereit. Mitarbeiter informieren zu allen Fragen rund um Restmüll, Biomüll und Plastikmüll sowie zu den Wertstoffinseln und dem Wertstoffhof. Ergänzend dazu wird der Energie- und Umweltbeirat der Gemeinde einen Infostand zum Thema Müllvermeidung anbieten.

Beim Marktsonntag sind auch wieder viele soziale und karitative Initiativen vertreten. Die Wollmäuse stricken und häkeln für den guten Zweck. Zirka ein Dutzend Poinger Frauen treffen sich regelmäßig im Keller des Pfarrheims Rupert Mayer zu einer geselligen Runde. Der Erlös der Wollkreationen geht an bedürftige Bürger. Ebenfalls für den guten Zweck sind der Kuchen- und Kaffeeverkauf der Katholischen Gemeinde und die Steak- und Bratwurstsemmeln der Arbeiterwohlfahrt. Mit dem Erlös unterstützt die Awo Projekte in der Seniorenarbeit und im Bereich Jugend und Familien. Beim Weltladen der evangelisch-lutherischen Gemeinde finden sich verschiedenste Sorten und Röstungen genüsslichen Kaffees aus fairem Handel. Auch Clown Pippo ist eine Institution auf dem Poinger Marktsonntag. Zudem können sich die Kinder auf die Hüpfburg und das Kinderschminken freuen.

Im Bürgerhaus findet von 10 bis 17 Uhr der Bücherflohmarkt des Familienzentrums statt. Tausende von Büchern sind nach allen verfügbaren Kategorien sortiert. 100 Gramm Buch kosten nur 30 Cent bis maximal drei Euro. Die Initiative "Poinger helfen Poinger Senioren" bietet ebenfalls Flohmarktartikel an. Der Erlös vom Verkauf der gebrauchten Spiele, Küchenutensilien, funktionierenden Elektrogeräten, Geschirr, Handtaschen und Schmuck geht Poinger Senioren zu.