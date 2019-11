Nächstes Jahr hätte sie ihr 40-jähriges Jubiläum feiern können, nun schließt die Rathaus-Apotheke in Ebersberg zum Jahreswechsel. Grund ist die sinkende Anzahl an Kunden, so Besitzer Bernd Grünberg. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rathaus-Apotheke werden ab 2020 in der Eber-Apotheke im Einkaufszentrum (EinZ) beschäftigt sein, die ebenfalls Grünberg gehört. Damit hat die Kreisstadt Ebersberg künftig nur noch zwei Apotheken.

Bereits seit dem Umzug der Lidl-Filiale, die bis vor fünf Jahren in unmittelbarer Nähe der Rathaus-Apotheke stand, seien weniger Kunden gekommen, so Grünberg. Vor wenigen Wochen nun zog auch die im selben Haus untergebrachte Hausarztpraxis von Sonja Badura in den Quellenhof am Ebersberger Bahnhof, was zu einem weiteren Rückgang an Kunden geführt habe. Gleichzeitig stieg die Anzahl der Kunden in der Eber-Apotheke im EinZ.