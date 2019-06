6. Juni 2019, 21:52 Uhr Matthias Gerstner in Baldham Orgelmusik zu Pfingsten

"Bach and more": Am Samstag, 8. Juni, findet in der evangelischen Kirche in Baldham ein Orgelkonzert zu Pfingsten statt. Matthias Gerstner spielt an dem neuen Instrument der Petrikirche Orgelwerke von Lübeck, Böhm, Buxtehude und Karg-Elert sowie zusammen mit seiner Tochter Johanna Gerstner an der Geige Kompositionen von Josef Rheinberger. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt frei.