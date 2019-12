"Anthoff liest... Geschichten zur Winterzeit", so heißt das Programm von Schauspieler Gerd Anthoff und Musiker Erwin Rehling. Damit endet der diesjährige "Literarische Herbst in Zorneding", und zwar am Donnerstag, 12. Dezember, um 20 Uhr im Martinstadl Zorneding. Der bekannte Schauspieler Gerd Anthoff nimmt die Zuhörer stimmgewaltig mit auf eine spannende Achterbahnfahrt zur Winterzeit. Es geht auf und ab, mit jähen Wendungen, kurzen Erholungspassagen, die nur Vorbereitung für den Sturz ins Bodenlose sind, der wiederum in wohliger Freude endet. All diese Extreme werden von Erwin Rehling an Schlagzeug, Steinspiel, Glocken und Bass-Marimba zusammengehalten und weitergesponnen. Karten für 20 Euro gibt es beim Pfarramt der Christophoruskirche, in der Gemeindebücherei, bei Steffis Schreibwaren in Zorneding, bei AP-Buch in Baldham und bei der Papeterie Löntz in Vaterstetten.