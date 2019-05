6. Mai 2019, 21:57 Uhr Martinstadl Vortrag über Europa und die Religionen

Im Rahmen der seit Herbst 2018 laufenden Europa-Bildungskampagne laden das Kreisbildungswerk und der Pfarrgemeinderat der katholischen Pfarrei Zorneding am Mittwoch, 8. Mai, zu einem weiteren Themenabend ein, in dessen Mittelpunkt Europa steht. An diesem Abend befasst sich der Lehrbeauftragte am Lehrstuhl für Religionspädagogik und Fachreferent für Ökumene und interreligiösen Dialog am Erzbischöflichen Ordinariat, Andreas Renz, mit der historischen Rolle der Religionen bei der Entwicklung Europas. Aber er wagt auch einen Blick in die Zukunft und erforscht, welchen Beitrag Religionen bei der Entwicklung einer europäischen Identität und beim Zusammenleben in Europa in der Zukunft leisten können. Der Vortragsabend beginnt um 19.30 Uhr im Clubraum des Martinstadl, Ingelsberger Weg 2, die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro.