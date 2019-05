19. Mai 2019, 22:11 Uhr Martina Eisenreich-Quintett Tonkunst aus der Zauberkiste

Die Musikerin und ihr Ensemble begeistern mit Weltmusik in Ebersberg

Von Peter Kees, Ebersberg

Fast jeder kennt Musik von Martina Eisenreich, auch wenn man gar nicht unbedingt weiß, dass sie die Komponistin ist. Die Erdinger Musikerin arbeitet als Filmkomponistin. Erst kürzlich wurde der Tatort "Waldlust" ausgestrahlt, zu dem sie den Sound geschrieben hat. Vergangenen Freitag trat sie mit ihrem Quintett im Alten Kino auf.

Zum Quintett gehören neben ihr selbst Christoph Müller-Bombart an der Gitarre, der preisgekrönte Vladislav Cojocaru aus Moldawien am Akkordeon, der Echo-Klassik-Preisträger Giorgi Makhoshvili aus Georgien am Kontrabass und am Schlagzeug ihr Ehemann Wolfgang Lohmeier. Eisenreich selbst spielt Geige. Und eines war schon mit den ersten Tönen klar: hier musizieren hochkarätige Künstler, die ihr Handwerk wahrlich beherrschen. Eisenreichs Geige mischt sich mit perfektem Gitarrensound - da stimmen Rhythmus, Dynamik und Klangfarbe -, mit einem wunderbar virtuosen und zugleich emotional höchst ausgeprägten Akkordeonspiel, einem starken und einfühlsamen Bass sowie einem zauberhaften Schlagzeug. Wolfgang Lohmeier trommelt nicht einfach los. Er hat Einfühlungsvermögen, Rhythmusgefühl und weiß, welche Instrumente er wann und wie zum Einsatz bringen muss. Man könnte ihn fast als Geräuschemacher bezeichnen, denn er benutzt nicht nur die üblichen Schlaginstrumente. Lohmeier hat ein ganzes Sammelsurium an Dingen mitgebracht, mit denen er den Rhythmus vorgibt.

Auch wenn man vielleicht nicht weiß, wer die Musik zum Tatort geschrieben hat, Eisenreich ist in Ebersberg keine Unbekannte. Der Saal war voll. Was es zu hören gab, schien allen Spaß zu machen, Weltmusik ließ grüßen. Da schwangen Klänge aus Rumänien mit, man hörte jiddische Tonfolgen, beinahe sogar arabischen Kolorit; Filmmusik ertönte genauso wie Tango oder Kaffeehauslieder. Mal war man in die 20er Jahre versetzt - wie herrlich Eisenreich eine gedämpfte Trompete imitiert, indem sie in das F-Loch ihrer Geige singt -, dann erklang Nana Mouskouris "Paper Moon" voll sehnsuchtsvoller Melancholie.

Die Band beherrscht alle Tricks, die Musiker so in ihrer Zauberkiste haben können. Dass Christoph Müller-Bombart sogar während des Spiels die Tonhöhen seiner Saiten veränderte - er drehte als musikalisches Stilmittel kräftig an den Stimmwirbeln -, zeugt von Einfallsreichtum und Erfindungsgabe. Natürlich bekam jeder auch sein Solo - und beeindruckte damit auf hohem Niveau.

Flink flitzten Cojocarus Finger über die Tasten seines Akkordeons, der Kontrabassist zeigte, dass er meisterlich mit dem Bogen umgehen oder pizzicato zu zupfen versteht. Atmosphären schafften sie alle. Die Kompositionen des Programms stammen von den einzelnen Bandmitgliedern. Manches ist aus Eisenreichs Feder, anderes von ihren Kollegen. Dass Eisenreich nicht nur gut Geige spielt, sondern zudem witzig und unterhaltsam durch den Abend moderierte, zeigt, dass hier jemand steht, spielt und spricht, der weiß, wie man ein Publikum begeistern kann. Schließlich zog die Frau sogar eine Tin Whistle aus der Tasche, eine einfache Schnabelflöte, die von den Britischen Inseln stammt. Ach ja, irisch klang es mitunter auch.

Wahrscheinlich war es eine gute Entscheidung, dass der Schlagzeuger auf der Bühne den Sound mischte, denn er verstand es, einen harmonischen Klang zu bauen. Nichts klingt zu laut oder zu leise, alles ist sehr ausgewogen. Ein Kniff, wie man Schönes noch schöner erklingen lassen kann, sei an dieser Stelle verraten: man setzt einfach etwas Hall auf die abgenommenen Töne. Lohmeier nutzt dieses Mittel unüberhörbar gern - und auf einmal klingt alles nach Filmmusik. Schließlich hatte auch er ein großes Solo auf seinen Schlaginstrumenten. Wieder zeigte sich, der Mann weiß, was er tut. Naturgeräusche ließ er entstehen oder faszinierte das Publikum mit einer alten, blechernen Musikspieldose.

Eine gute Show, die das Martina Eisenreich Quintett da in Ebersberg geboten hat. Das Publikum war begeistert und durfte bei der zweiten Zugabe sogar mitsingen - eine schlichte Melodie, zu der sich nach und nach die Musiker verabschiedeten, ganz wie in Haydns Abschiedssinfonie. Einer nach dem anderen ging von der Bühne, das Publikum aber summte weiter, womöglich sogar noch auf dem Nachhauseweg.