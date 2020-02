Inhalt und Sound sind eigen, manchmal sperrig, manchmal locker - das wissen die vier Herren von Saitenweise auch selbst. "Aber immer unverwechselbar", schieben sie hinterher. Der Liedermacher und selbsternannte "Wortjäger" Sigi Aldenhoff singt und spielt dazu Gitarre, gelegentlich auch das Banjo. Das ein oder andere Lied darf auch mal ein Instrumentalstück sein: "Wenn es uns überkommt." Mit "uns" sind neben Aldenhoff noch sein Sohn Christian an der Gitarre, Micha Förtsch am Kontrabass und Hans Pentzoldt an der Blues Harp gemeint. Am Samstag, 15. Februar, präsentieren sie von 20 Uhr an in Steinbergers Marktblick Lieder und Verse. Ihren Bayerischen Blues sollte man unterstützen - so, wie sie bei gelegentlichen Benefizkonzerten andere unterstützen.

