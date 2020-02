Wer hierzulande Bitter Lemon hört, muss nicht nur an ein chininhaltiges Getränk denken: Viele Jahre tourte die Partyband gleichen Namens durch die Gemeinden, ließ die Herzen ihrer Fans höher schlagen. Wer sich nun an diese guten alten Tage erinnern möchte, sollte am Mittwoch, 5. Februar, in den Glonner Marktblick gehen, denn dort heißt es "Fellner on Fire". Zu Gast ist Lokalmatador Georg "Gigi" Fellner vom gleichnamigen Gasthaus in Großhelfendorf, ehemals Sänger der Rockband Bitter Lemon. Angekündigt wird ein Konzert, das die eine oder andere Jugenderinnerung beleben wird, denn Fellner verspricht, den Rock neu aufleben zu lassen. "Wir freuen uns narrisch auf einen sauguadn Abend!", heißt es von den Steinbergers aus dem Glonner Marktblick. Los geht's um 20 Uhr, der Eintritt ist frei, für den Künstler kreist der Hut.