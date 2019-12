"Es wird ein Stern aufgehen", so beginnt am Sonntag, 15. Dezember, um 18 Uhr das Adventsingen in der Markt Schwabener Pfarrkirche mit alpenländischer und klassischer Musik. Die Mitwirkenden sind neben dem Kirchenchor die Höhenkirchner Saitenmusik, die Holzmoos-Diandln, das Blockflötenquartett Die Fleurtisten mit Alexander Heisig an der Orgel, die Markt-Schwabener-Sängerinnen, die Blockflötenkinder St. Margaret und die Familienmusik Gammel mit Susanne Knof an der Blockflöte. Pfarrer Herbert Walter liest die Weihnachtsgeschichte. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.