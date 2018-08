15. August 2018, 11:20 Uhr Markt Schwaben Zwei Fälle in zwei Wochen: Wieder Steine in Parkhausfenster geworfen

Der Schaden diesmal: Mehrere Tausend Euro. Möglicherweise handelt es sich in Markt Schwaben um Wiederholungstäter.

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen haben Unbekannte in Markt Schwaben Fensterscheiben am Parkhaus beim Bahnhofsplatz eingeworfen. Eine Streifenbesatzung der Polizei Poing entdeckte am Sonntagnachmittag mehrere eingeworfene Scheiben an der Glasfassade. Im Parkhaus fanden sie auf dem zweiten Parkdeck Steine und Glasscherben.

Die Steine, die die Täter offenbar benutzt haben, wurden sichergestellt und werden nun spurentechnisch untersucht, wie die Polizei mitteilt. Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Polizei Poing, Telefon (08121) 99170, hofft nun auf hilfreiche Hinweise von Zeugen. Dies gilt nach wie vor auch für den ersten Vorfall, hier hat die Polizei die Tatzeit aufgrund von Hinweisen auf den 30. Juli zwischen 7.30 und 18.10 Uhr eingegrenzt.