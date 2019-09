Entwarnung konnte die Polizeidienststelle Poing am Sonntag geben, nachdem es am Samstagnachmittag zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettungsdiensten gekommen war. Zwei Mädchen hatten die Suchaktion ausgelöst. Die zwei Teenager, 14 und 17 Jahre alt, stammen aus dem Raum Freilassing und Grassau. Sie hatten vor, in ein Erdinger Hotel zu gehen, waren dann aber nach Markt Schwaben gefahren. Dort konnten sie in der näheren Bahnhofsumgebung aufgegriffen werden, nachdem die Einsatzkräfte mit drei Polizeistreifen, einem Polizeihubschrauber, einem Polizeihund und mehreren Rettungskräften am Samstag ab etwa 14 Uhr nach ihnen gesucht hatten. Da sie Alkohol und Medikamente zu sich genommen hatten, wurden beide Teenager zunächst in Münchner Krankenhäuser gebracht.