Einer oder mehrere Täter haben sich am vergangenen Sonntag in Markt Schwaben an zwei Autos zu schaffen gemacht - und diese nicht unerheblich beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, waren die Fahrzeuge zwischen 9.45 und 10.30 Uhr ordnungsgemäß in der Von-Eichendorff-Straße abgestellt. An beiden Autos wurde jeweils der linke Außenspiegel beschädigt. Wie genau der Täter das bewerkstelligt hat, wissen die Beamten zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht. Der Gesamtschaden jedenfalls beläuft sich auf etwa 250 Euro. Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige sachdienliche Angaben machen kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Poing unter der Nummer (08121) 99170 melden.