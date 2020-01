Das Theaterstück "Marie Juchacz - Wer?" wurde bisher nur im Rahmen geschlossener Veranstaltungen in Markt Schwaben und in München gespielt - mit überwältigendem Erfolg. Wegen der großen Nachfrage nach öffentlichen Aufführungen entschloss sich das Team um Regisseurin und Autorin Marga Kappl zu einer zusätzlichen Aufführung am Freitag, 10. Januar, um im Theater am Burgerfeld in Markt Schwaben. In einer Reihe von Szenen wird das Leben der Gründerin der AWO nachgezeichnet, die sich von der einfachen Näherin zur Reichstagsabgeordneten hochgearbeitet hatte und mit ihren Ideen zur Verbesserung der sozialen Lage der Hilfsbedürftigen ihrer Zeit weit voraus war. Geschildert wird aber auch anschaulich das Leben in der damaligen Zeit, von der Jahrhundertwende bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Umrahmt wird das Ganze von Schlagern der "Goldenen Zwanziger". Jugendliche kommentieren dazu das Geschehen aus heutiger Sicht.

Aufführung am Freitag, 10. Januar, um 20 Uhr im Theater am Burgerfeld, Münterstraße 5. Karten um acht Euro gibt es im Büro des Theatervereins, Schlossplatz 1, Mittwoch und Freitag von 16 bis 18 Uhr und an der Abendkasse.