22. Januar 2019, 21:43 Uhr Markt Schwaben Spannend leise

Musikalisch, akustisch, lokal - das ist "Markt Schwaben unplugged". Am Samstag, 26. Januar, veranstaltet der Theaterverein bereits das zweite Mal einen solchen Konzertabend. Die Reihe soll auch zukünftig fortgesetzt werden - stets mit neuen Musikerinnen und Musikern aus der Region. Das besondere dabei ist, dass elektrische und laute Instrumente wie E-Gitarren, Schlagzeug-Sets oder Musik vom Band verboten sind. Das zwingt viele der Künstler zu kreativen, minimalistischen Lösungen, die oft umso spannender und anspruchsvoller gestaltet sind. Gerade die Gesangsstimmen kommen auf diese Art freilich besonders gut zur Geltung. Zu hören sind sowohl bekannte Songs in einzigartigen Versionen als auch Selbstgeschriebenes. Diesmal dürfen sich die Gäste unter anderem auf den bayerischen Singer-Songwriter Bob Eberl freuen, der regelmäßig in und um München mit seiner Westerngitarre unterwegs ist. Auch Christian "Chris" Borowetzke präsentiert eigene Werke, auf die man gespannt sein darf. Der Theaterverein hat aber auch aus seinen eigenen Reihen gute Musiker zu bieten. So treten die Nachwuchskünstler "Leo, Antonia & Jonas" mit Klavier, Gitarre und dreistimmigen Gesangs- Arrangements bekannter Pop-Hits auf. Moderiert wird der Abend von Stephan Buchenrieder und Thomas Steinbrunner, die die Musik um anregende Gespräche mit den Künstlern bereichern. "Markt Schwaben unplugged" findet statt um 19.30 Uhr im Theater am Burgerfeld, Münterstraße 5. Karten für sieben Euro gibt es unter www.theater-marktschwaben.de. oder an der Abendkasse, die um 18.30 Uhr öffnet.