7. Februar 2019, 22:11 Uhr Markt Schwaben Singende Löwen

In der Philippuskirche Markt Schwaben wird am Sonntag, 10. Februar, um 15 Uhr das Kindermusical "Reingefallen" aufgeführt. Der evangelische Kinderchor unter Leitung von Christiane Iwainski hat sich fast ein ganzes Jahr mit der Bibelgeschichte von Daniel in der Löwengrube und dem Musical von Birgit Pape beschäftigt. Das ist in solch einer Gruppe eine lange Zeit, die es durchzuhalten gilt: Manche Kinder hören zwischendrin auf, andere steigen mittendrin ein - wie es eben so passiert. Trotzdem ist es gelungen, das lange Singspiel einzustudieren. Darin gibt für sämtliche Kinder Schauspielrollen und sogar einige anspruchsvolle solistische Gesangsparts. Und für die Chorleiter ist es immer wieder ergreifend, welche Talente da zum Vorschein kommen. Linda Gürndtke wird den Propheten Daniel singen und Caris Ongena den König Darius. Aufregung wird mit im Spiel sein - doch dafür ist es live! Am Ende darf sogar das Publikum mitsingen. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Kirchenmusik wird aber gebeten.