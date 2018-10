24. Oktober 2018, 22:01 Uhr Markt Schwaben Sex, Rock und Glück

Wolfi Huber, Songschreiber, Gitarrist und Sänger, tritt am Samstag, 27. Oktober, im Gasthaus Schnitzelgaudi in Markt Schwaben auf. In München ist er mit dem Titel "Schwarze Straps und Netzstrümpf" bekannt geworden, hatte erfolgreiche Auftritte im Schlachthof und im Schwabinger Podium sowie im gesamten bayrischen Raum. Huber selbst beschreibt seine Musik als Chanson-Rock, dessen authentische Texte "den ganz normalen Wahnsinn des Lebens" beschreiben - Sex, Rock'n Roll oder andere Wege ins Glück. Am Samstag spielt Huber mit Gitarrist Frank Schimann, der auch dem Zither-Manä zur Seite steht. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt kostet 14 Euro.