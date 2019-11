Eine neue Selbsthilfegruppe für Blinde und Sehbehinderte trifft sich an diesem Montag, 4. November, erstmals von 14 bis 16 Uhr im Evangelischen Kirchenzentrum in Markt Schwaben. Diese Gruppe richtet sich an alle, die mit Sehbehinderungen umgehen müssen. Das betrifft außer den Blinden beispielsweise auch Menschen mit Makuladegeneration. Die Gruppe dient dem Austausch, auch Tipps und Tricks zur Hilfe im Alltag wird es geben. Fachlich begleitet wird die Gruppe, die sich künftig einmal im Montag treffen will, vom Blinden- und Sehbehindertenbund Oberbayern in München.