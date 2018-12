3. Dezember 2018, 22:05 Uhr Markt Schwaben Sanierung im Kinderhaus kommt voran

Die Beseitigung der Wasserschäden im Kinderhaus Sonnenschein macht Fortschritte. Wie es nun in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus heißt, seien die betroffenen Bereiche inzwischen entkernt. Die weiteren "Sanierungsmaßnahmen sind in vollem Gange und werden so schnell als möglich erledigt", so die Verwaltung weiter. Das Kinderhaus ist wegen der Schäden und der Sanierung derzeit lediglich eingeschränkt nutzbar.