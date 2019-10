Der Theaterverein Markt Schwaben präsentiert am Samstag, 26. Oktober, "Markt Schwaben unplugged", einen Konzertabend, der akustische Gitarren, sanfte Töne und starke Sängerinnen und Sänger verspricht. Das Beiwort "unplugged" bedeutet nämlich, dass keine Instrumente verwendet werden, die klassischerweise nur elektronisch verstärkt genutzt werden wie E-Gitarren oder Synthesizer. Auch auf ein Schlagzeug wird im Zuge dessen für gewöhnlich lieber verzichtet. Dafür gibt es holzige Akustikgitarren und dezentes Schlagwerk wie Shaker oder die seit einigen Jahren sehr populär gewordene spanische Sitztrommel Cajon. "Wir haben uns auch dieses Jahr bemüht, musikalisch möglichst viel zu bieten", so Thomas Steinbrunner vom Theaterverein, der den Abend gemeinsam mit dem Kollegen Stephan Buchenrieder organisiert und moderiert. "Bei der Auswahl der Künstlerinnen und Künstler ist es uns besonders wichtig, Vielfalt aus der Region zu präsentieren."

So werden dieses Mal unter anderem die jungen Erdinger Waschweiber zu sehen sein: Studenten der Musikpädagogik, die Pop-Cover aus dem Radio "unplugged" interpretieren. In Carla und Jonas setzt der Verein außerdem zwei exzellente Nachwuchsmusiker auf die Schwabener Bühne. Auch der Regisseur und Kabarettist Ferdinand Maurer wird Eigenkompositionen vorstellen. In der fünfköpfigen Band Neon Black ist außerdem eine aufstrebende Gruppe der jungen Münchner Musikszene zu Gast. Eine Frontfrau mit energiegeladener Stimme wechselt sich hier ab mit gekonnten und nuancierten Instrumentalparts exzellenter Gitarristen. Steinbrunner und Buchenrieder ergänzen den Abend außerdem durch spannende Interviews mit den Künstlern, in denen es unter anderem um Fragen der lokalen Musikszene gehen wird.

"Markt Schwaben unplugged" findet statt am Samstag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr im Theater am Burgerfeld, Münterstraße 5. Einlass ist von 18.30 Uhr an. Karten gibt es unter www.theater-marktschwaben.de oder an der Abendkasse.