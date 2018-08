15. August 2018, 21:53 Uhr Markt Schwaben Radlerin fährt in Autotüre

Durch die Unachtsamkeit eines Autofahrers ist am Dienstag in Markt Schwaben eine 64-jährige Radfahrerin verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 11.30 Uhr am Marktplatz. Die Frau aus Buch am Buchrain fuhr dort mit ihrem Fahrrad in Richtung Ebersberger Straße. Als sie auf Höhe der Hausnummer 11 an einem geparkten Pkw vorbeifahren wollte, öffnete der Fahrer dieses Autos, ein 55-jähriger Mann aus München, plötzlich die Fahrertüre. Die Radfahrerin kam dadurch zu Sturz und verletzte sich am Kopf und am Becken. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad und an der Autotüre entstand ein geringer Sachschaden von insgesamt etwa 300 Euro.