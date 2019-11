Den Motor seines Mopeds hatte er zwar gar nicht angeworfen, das nutzt einem 35-Jährigen aus dem Gemeindebereich Finsing aber nun wenig: Er muss dennoch mit Konsequenzen rechnen, weil er alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen hat. Wie die Polizei Poing mitteilt, war der Mann aufgefallen, weil er in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen Mitternacht mit seinem Moped in der Bahnhofstraße bergab gerollt war. Eine Kontrolle ergab, dass der Mann mehr als 1,1 Promille Alkohol im Blut hatte. Der Führerschein des Mannes wurde sofort beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und das Moped durch Poinger Polizisten verkehrssicher abgestellt.