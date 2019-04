11. April 2019, 21:52 Uhr Markt Schwaben Östliches zur Passion

Das Vokalensemble Anima aus Sankt Petersburg wird am Palmsonntag, 14. April, in der evangelischen Philippuskirche in Markt Schwaben singen. Die fünf Preisträger internationaler Wettbewerbe präsentieren unter Leitung von Viktor Smirnov geistliche Vokalmusik aus der Ostkirche zur Passion aus sieben Jahrhunderten sowie Volksweisen, Balladen und Romanzen von Peter Tschaikowski, Dmitri Bortnianski, Georgi Sviridov und anderen Komponisten. Anima gestaltet um 10 Uhr den Gottesdienst in der Philippuskirche Markt Schwaben und gibt zusätzlich nachmittags um 17 Uhr ein Konzert.