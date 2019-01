30. Januar 2019, 22:15 Uhr Markt Schwaben Nordische Talente

Die Konzertreihe "Musik Pur" der Musikschule bietet fortgeschrittenen Schülerinnen und Schülern ein Podium. Junge Solisten aus dem Norden des Landkreises präsentieren sich am Samstag, 2. Februar, um 19.30 Uhr im Unterbräu in Markt Schwaben. Eine schöne Gelegenheit, Musik aus verschiedenen Stilrichtungen zu genießen und den Alltag hinter sich zu lassen. Vor allem den Teilnehmern am Podium Junge Musik 2019 dient dieser Konzertabend als willkommene Generalprobe.