15. Oktober 2018, 00:20 Uhr Markt Schwaben Motorroller gestohlen

Schon wieder ist in Markt Schwaben ein Motorroller gestohlen worden. Der Diebstahl ereignete sich laut Polizei am Freitag zwischen 17 und 20 Uhr an der Ecke Glaslweg und Breslauer Straße. Auf dem Roller war ein schwarzes Topcase angebracht, das Polizeibeamte später in der Nähe fanden. Der Wert des Fahrzeuges beträgt etwa 1350 Euro. Die Polizei Poing, Telefon (08121) 99 17-0, hofft nun auf Hinweise.