Ein 80-jähriger Rentner und sein 17-jähriger Enkel sind am 14. Dezember kurz nach Mitternacht in einem Wohnviertel im Norden der Gemeinde von einem jungen Mann bedroht worden, wie die Polizei mitteilt. Der ebenfalls 17-jährige Täter habe zunächst von dem Gleichaltrigen Geld gefordert, dann von dessen Großvater - freilich ohne Erfolg. Eine Waffe hatte der junge Mann laut Polizei nicht dabei. Der Rentner und sein Enkel konnten in ihr Haus flüchten, der Täter wurde nach einer kurzen Fahndung von der Polizei gestellt. Nach der Feststellung der Personalien sei er aber wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen versuchter räuberischer Erpressung. Während der Tat war der Mann erheblich alkoholisiert, laut Polizei hatte er mehr als zwei Promille Alkohol im Blut.