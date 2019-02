24. Februar 2019, 15:49 Uhr Markt Schwaben Jugendliche verbrennen Klopapier und beschmieren Toilette

Als die Polizei in den Markt Schwabener Schlosspark kommt, können die 16-Jährigen noch fliehen. Zum Verhängnis wird ihnen die Beschattung zweier Zeugen.

Zeugen haben am Samstagabend in Markt Schwaben dafür gesorgt, dass sich eine Gruppe Jugendliche nun wegen Beleidigung und Sachbeschädigen verantworten muss. Wie die Polizei Poing mitteilte, beobachteten zwei Zeugen mehrere Jugendliche, die zunächst friedliche im Markt Schwabener Schlosspark beisammen saßen und Alkohol tranken. Nach kurzer Zeit änderten die Jugendlichen ihr Abendprogramm indem sie damit begannen, Toilettenpapier aus der öffentlich zugänglichen Toilette zu verbrennen.

Anschließend testete die Gruppe rote Eddings an den Innen- und Außenwänden der Toilette. Mit Eintreffen der Polizei flohen die Jugendlichen, weswegen die Beamten zunächst nur rot glänzende beleidigende Sprüche an der Klowand feststellen konnten. Die Zeugen hingegen blieben weiter an den Jugendlichen dran, und beschatteten diese, wie die Polizei mitteilte. Sie sahen, "wie sie die Polizeibeamten bei der Spurensicherung beobachteten". Dies teilten die Zeugen schließlich auch der Polizei mit, wodurch es hinzugezogenen Zivilkräften gelang, die Verdächtigen vorläufig festzunehmen.

Alle sind 16 Jahre alt und aus den Gemeinden Markt Schwaben und Forstinning. Nach ihren Vernehmungen auf der Poinger Polizeiwache durften sie diese im Beisein der Eltern wieder verlassen. Die Jugendlichen müssen sich nun wegen Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten, außerdem werden ihnen die Kosten für die Reinigung des Platzes und der Wände auferlegt.