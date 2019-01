28. Januar 2019, 21:47 Uhr Markt Schwaben Hochwasserschutz soll besser werden

Im Rathaus liegen die Unterlagen zu den Plänen am Hennigbach aus

Auf zu neuen Ufern, so oder so ähnlich sind diese Pläne zu verstehen. Seit vergangener Woche liegen in Markt Schwaben Unterlagen zu den geplanten Umbaumaßnahmen des Hennigbachs im Rathaus aus. Im Rahmen des Hochwasserschutzkonzeptes der Gemeinde sollen die Ufermauern erneuert werden. Zu diesem Zweck hat Markt Schwaben nun das wasserrechtliche Planfeststellungsverfahren beantragt.

Interessierte haben die Möglichkeit, die Pläne für das Vorhaben bis Freitag, 22. Februar im Bauamt des Rathauses - während der allgemeinen Dienststunden - einzusehen. Bis Freitag, 8. März, können zu dem Entwurf Stellungnahmen und Anregungen abgegeben werden. Diese sind schriftlich (auch per Fax, jedoch nicht elektronisch), oder zur Niederschrift bei der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Ebersberg oder bei der Gemeinde Markt Schwaben einzureichen.

Es geht dabei um einen wesentlichen Teil für den Hochwasserschutz in Markt Schwaben - und zwar die Ufermauern und -verbauungen des Hennigbachs im Bereich des Rückhaltebeckens am Postanger bis zur Brücke Heilmaierstraße. Der Ausbau, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde, solle "soweit wie möglich naturnah erfolgen". Das Ebersberger Landratsamt stellt hierzu fest, dass für das Vorhaben keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden müsse.

Nach Ablauf der Auslegungsfrist kommt es in aller Regel zu einem Erörterungstermin, der sich je nach Beteiligung und Gesprächsbedarf auch über mehrere Tage verteilen kann. In Markt Schwaben könnten etwa Grundstücksbesitzer Einwände vorbringen, die dann zu diskutieren wären. Die Regierung von Oberbayern als Genehmigungsbehörde entscheidet schließlich über das weitere Vorgehen. So kann die staatliche Baubehörde, wie etwa bei der Grafinger Umgehung geschehen, zu Nachbesserungen verpflichtet werden. Nicht selten wird gegen abgeschlossene Planfeststellungsverfahren geklagt, was Projekte zwar sehr selten verhindert, aber fast immer verzögert und bisweilen auch verändert.