6. Februar 2019, 21:52 Uhr Markt Schwaben Gschichtn wia's Leben

Von ., Markt Schwaben

Am Samstag, 9. Februar, heißt es in Markt Schwaben: Entspannen und Wohlfühlen mit bayrischen Texten, verpackt in einem Gute-Laune-Akustik-Sound. "Wellness für die Ohren und Yoga fürs Hirn", so lautet das Motto des Liedermacher-Duos Harry & Ernschie aus der Oberpfalz, das nun im Wirtshaus Schnitzelgaudi im Sonnblick zu Gast ist. In ihrem zweiten Programm "Lass di treibm..." fordern die beiden Musiker das Publikum auf, alle Sorgen zu vergessen und bei selbst verfassten Liedern und unterhaltsamen, authentischen Geschichten im Dialekt einen kurzweiligen Abend zu erleben. Harry & Ernschie sind Harald Scharnbeck und Martin Ehrensberger, zum Einsatz kommen Stimmen, Gitarre, Mundharmonika, Klavier, Akkordeon, Saxofon, Melodika, Tin Whistle, Bodhran, Xaphoon, Ibu-Drum und Drumpad. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 14 Euro im Vorverkauf und 16 Euro an der Abendkasse