30. Oktober 2018, 21:58 Uhr Markt Schwaben Erinnerung an Herbert Riehl-Heyse

Vor gut 15 Jahren starb der SZ-Journalist Herbert Riehl-Heyse, seine Arbeit setzt aber heute noch Maßstäbe. Nun steht Riehl-Heyse im Mittelpunkt einer Sonntagsbegegnung in Markt Schwaben. Am 4. November werden sich der Karikaturist und Wegbegleiter Dieter Hanitzsch, der frühere SZ-Chefredakteur Gernot Sittner und Ehefrau Gabi Riehl an Riehl-Heyse erinnern. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr im Unterbräusaal, Anmeldungen sind unter www.winternetz.net/news möglich.