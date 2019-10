Auf frischer Tat hat ein Polizeibeamter einen elfjährigen Bub ertappt, der sich an den Wänden eines Parkhauses in Markt Schwaben mit Spraydosen zu schaffen machte. Der Polizist war am Montag gegen 17.30 Uhr gerade auf dem Heimweg, als er das Schütteln und Sprühen von Spraydosen im Treppenhaus hörte. Er traf dort einen Elfjährigen aus Markt Schwaben mit zwei Spraydosen vor einer Wand stehend an. Es waren bereits die Ziffern 1 und 8 zu lesen, nach Angaben des Jungen wollte er die Zahl 187 sprayen. Der Bub hatte an seinen Händen außerdem frische Farbabdrücke. Der entstandene Schaden am Parkhaus wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei weist in dem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass das Sprühen von Graffiti an öffentlichen und privaten Eigentum eine Sachbeschädigung ist.