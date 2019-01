22. Januar 2019, 21:43 Uhr Markt Schwaben Eine Frau, ein Orchester

Songs aus eigener Feder präsentiert am Samstag, 26. Januar, Ela Marion in der Gemeindebücherei Markt Schwaben - als "The One Woman Orchestra". Ela Marion, die eigentlich Michaela Schwab heißt, ist Sängerin und Multiinstrumentalistin. Im Landkreis ist die gebürtige Münchnerin, die heute in Olching lebt, bereits vielen bekannt: Ihr Vater war Lehrer am Gymnasium Markt Schwaben, auch sie selbst ging dort zur Schule. Dann wechselte sie nach Haar, wo sie von einem ganz besonderen Musiklehrer gefördert wurde: von Hans Klaffl aus Ebersberg, der heute als Kabarettist die Bühnen unsicher macht. Ela Marion hat Jazzpiano und Gesang studiert und rund siebzig Lieder in drei Sprachen geschrieben, ihr Debütalbum heißt "All About Love".

Ihr Metier sind gefühlvolle Balladen, die ideenreichen Kompositionen erinnern an Songs von Katie Melua, eines ihrer Vorbilder ist die Soulsängerin Corinne Bailey Rae. In Markt Schwaben wird sich die Sängerin vor allem an der Harfe begleiten. Einlass ist von 19.30 Uhr an, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Künstlerin wird gebeten.