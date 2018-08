26. August 2018, 21:51 Uhr Markt Schwaben Einbruch in der Mittelschule

Einbrecher haben offenbar die Ferienzeit ausgenutzt, um sich in der Markt Schwabener Mittelschule nach Wertvollem umzusehen. Wie die Polizei erst am Freitag erfahren hat, wurde bereits Anfang vergangener Woche bemerkt, dass Unbekannte sich unbefugt Zutritt zu der Mittelschule verschafft hatten. Sie hebelten in den Räumen der Mittagsbetreuung mehrere Schränke und auch einen Möbeltresor auf. Zudem haben die Täter versucht, sowohl die Tür zum Lehrerzimmer als auch die Tür zum Sekretariat durch Aufhebeln zu öffnen, was laut Polizei aber misslang. Gestohlen wurden Bargeld und Schlüssel, der Sachschaden beträgt etwa 3500 Euro.