"Oldies, Evergreens und Lieder aus unserem Leben" gibt es am Dienstag, 1. Oktober, von 19 Uhr an in der Schnitzelgaudi im Sonnblick, Neusatzer Straße. Drei ganz unterschiedliche Songwriter werden an diesem Abend auf der Bühne stehen. Da ist zum einen Walter Heindörfer, Singer Songwriter und selbst ernannter "Haferlschuahpoet". "Haferlschuah" hieß nämlich auch sein Wiesnhit vor 20 Jahren, seither steht Walter Heindörfer Woche für Woche auf Deutschlands Bühnen und begeistert seine Fans mit selbst komponierten Songs in bayerischer Mundart, wie "Des scheene Weda mag a jeda" oder "Guad dass i haid fuat ganga bin".

Es folgt Da Undagiasinga, Singer Songwriter und Hinterhofkompositeur. Bairisch und englisch, trivial und tiefgründig, witzig und nachdenklich: Die Musik von Jon Theifte ist ebenso vielschichtig wie seine beiden Pseudonyme. Seine englischen Songs stehen in der Tradition von Country und Folk, mit Anleihen aus verschiedenen anderen Genres. Seine bairischen Lieder sind überraschend vielseitig, von Tango bis Ballade. Unterhaltsam, geistreich, zuweilen selbstironisch, führt Da Undagiasinga durch sein Soloprogramm - und garantiert gute Unterhaltung mit markanter Rhythmik, interessanten Texten und ungewöhnlichen Arrangements. Und schließlich ist auch noch Ronny Kittler mit Country und Irish Folk Songs zu Gast. Schon seit längerem ist er im Duo mit Walter Heindörfer auf verschiedensten Bühnen unterwegs und nun auch mit einem Soloprogramm zu hören: Mit einfühlsamem Picking und markanter Stimme präsentiert Ronny Kittler bekannte Folk Songs sowie Country- und Pop-Klassiker. Der Eintritt ist frei. Reservierung sind möglich unter Telefon (08121) 57 76 oder www.schnitzelgaudi.de.