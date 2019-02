28. Februar 2019, 21:56 Uhr Markt Schwaben Betrunken Wohnmobil angefahren

Am Mittwoch gegen 21.20 Uhr hat sich in der Straße Drei Raine ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 49-jährige Frau aus Markt Schwaben war mit ihrem Auto bei der Vorbeifahrt an einem Wohnmobil hängen geblieben und hatte dieses an der linken Heckseite beschädigt. Die Verursacherin fuhr ohne anzuhalten weiter. Die 69-jährige Wohnmobilbesitzerin verständigte die Polizei, die die Unfallverursacherin ausfindig machte. Ein Atemalkoholtest zeigte, dass die Frau mehr als 1,1 Promille im Blut hatte. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt.