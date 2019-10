Baumfällarbeiten in der Nagelschmiedgasse

In der Gemeinde Markt Schwaben stehen Fällarbeiten an. Ein Teil der Bäume entlang des Hennigbachufers im Bereich des Awo-Seniorenzentrums/ Ecke Nagelschmiedgasse ist erkrankt und muss entfernt werden. Dies teilte die Gemeindeverwaltung mit. Durch die Entnahme fehle den verbleibenden Bäumen der gewohnte Windschutz, ihre Standsicherheit ist dadurch nicht mehr gewährleistet - deswegen müssen auch die nebenstehenden Bäume gefällt werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich zwei Tage und werden zwischen Dienstag, 29., und Donnerstag, 31. Oktober, durchgeführt. In dieser Zeit wird die Nagelschmiedgasse für den Verkehr gesperrt.