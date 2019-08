16. August 2019, 22:09 Uhr Markt Schwaben Auspuff mit Bauschaum verstopft

Während in Filmen, um ein Auto lahmzulegen, gerne zur guten alten Kartoffel gegriffen wird, hat sich ein Unbekannter in Markt Schwaben eine neue Methode einfallen lassen. Er sprühte in der Nacht auf Mittwoch in Höhe der Bahnhofstraße den Auspuffendtopf eines Wagens mit Bauschaum voll. Deshalb ermittelt nun die Poinger Polizei. Wer Hinweise geben kann, soll sich unter (08121) 99170 melden.