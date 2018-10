19. Oktober 2018, 22:00 Uhr Marienheim Musical und mehr

"O sole mio!" Italienische Canzoni und Evergreens aus Musicals und Operette kann man bei einem Konzert am Sonntag, 21. Oktober, um 19 Uhr im Saal des Marienheimes in Glonn genießen. Es singen Elisabeth Artmeier, Sopran, und Torsten Frisch, Bariton. Anna Kakutia begleitet auf der Violine, Thomas Pfeiffer am Klavier. Der Eintritt zu dem Konzert beträgt 12,50 Euro. Karten gibt es im Marienheim oder unter (08093) 90 90 51 sowie an der Abendkasse.