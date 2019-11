Der Chor- und Orchesterverein Glonn gibt am Samstag, 23. November, im großen Saal des Marienheims sein traditionelles Jahreskonzert. Beginn ist um 19 Uhr. Unter der Leitung von Hans Peljak, erklingt ein beschwingtes, abwechslungsreiches Programm aus Klassik und Schlager. Zu ihrer Unterstützung haben die Glonner den Frauenchor Chorella aus Sachsenkam eingeladen. Zu hören gibt es mehrere Volkslieder von Johannes Brahms, die das facettenreiche Thema Liebe umschreiben. Aber auch der melancholische Herbst, der ungarische Tanz oder das weiße Rössl am Wolfgangsee werden besungen. Richtig Stimmung in den Saal sollen dann mehrere Hits von Udo Jürgens und ein Medley von ABBA-Songs bringen. Karten zu zehn Euro gibt es an der Abendkasse.