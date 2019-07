22. Juli 2019, 21:51 Uhr "Mardi Gras" Griechisch-bayerische Freundschaft

Ganze 25 Jahre ist es nun her, dass in Grafing Bahnhof die Taverne "Orfeas" an den Start ging. Und, was noch erstaunlicher ist: Schon von Beginn an begleitet die Landkreis-Band Mardi Gras die Wirtsleute und Gäste dort musikalisch in den Sommerurlaub. Grund genug, auch dieses Jahr wieder ein schönes Biergartenfest auszurichten: Am Donnerstag, 25. Juli, spielt das Trio aus Rudi Baumann, Bernd Delakowitz und Karl-Heinz Mayer ein so unterhaltsames wie anspruchsvolles Programm aus ihrem umfangreichen Fundus an Songs von Folk bis Westcoast. Beginn ist um 20 Uhr. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung unter dem großen Vordach der Gaststätte statt.