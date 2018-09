6. September 2018, 22:08 Uhr Malsession mit Publikum Die Liebe zum Mischen

Einem Künstler live beim Malen über die Schulter sehen: Das kann man am Samstag, 8. September, bei Boesner, einem Geschäft für Künstlerbedarf im Forstinninger Gewerbegebiet Moos. Zu Gast ist dort der Hamburger Felix Eckardt. Er wird malen und dabei viel Wissenswertes über seine Arbeitsweise, Philosophie und vor allem Liebe zum Mischen vermitteln. Dabei wird der Künstler auch zeigen, wie man mit Acrylfarben eine enorme Leuchtkraft und sogar die Farbtiefe von Ölgemälden erzielen kann. "Die Vorführungen von Eckardt sind immer eine Mischung aus Unterhaltung und einem akademischen Ausflug in die Malerei", heißt es in der Ankündigung. Wer sich von seiner schöpferischen Euphorie anstecken lassen möchte, ist herzlich willkommen, der Künstler wird von 11 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 15 Uhr im Shop aktiv sein. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Felix Eckardt, Jahrgang 1975, studierte Malerei bei Dietmar Ulrich und Illustration in Hamburg und Madrid. Schon als Jugendlicher liebte er die Pleinairmalerei, malte viel unter freiem Himmel, sein Studium beschloss er mit einer ausgedehnten Malreise durch den Westen der USA. Eine Zeit lang arbeitete er erfolgreich als Illustrator und veröffentlichte Kunstfachbücher, bis er sich vollständig der Malerei zuwandte. Eckardt hatte bereits mehrere Lehraufträge, heute arbeitet er als freischaffender Künstler in Hamburg.