23. Oktober 2018, 22:04 Uhr Maitenbeth Offenes Atelier

Der überregional anerkannte Künstler Peter Casagrande öffnet am Wochenende sein Atelier in Maitenbeth. Zu sehen gibt es neue Bilder von ihm, aber auch Werke aus dem Nachlass seiner Frau Stefanie Hoellering. Geöffnet ist das Alte Schulhaus, Pfarrer-Axenböckstraße 2, am Samstag, 27. Oktober, ab 15 Uhr und am Sonntag, 28. Oktober, ab 11 Uhr.