14. Februar 2019, 22:18 Uhr Main-Isar-Bloozeboys Alte Hasen, neues Trio

"From the Delta to Chicago": Blues in einer sparsam instrumentierten Urform - ganz nach dem Motto "back to the roots" - zelebrieren die Main-Isar-Bloozeboys am Sonntag, 17. Februrar, im Glonner Marktblick. Charles Mailer, Kopf der Sunhill Palace Band aus Würzburg, sowie Wolfgang Iden und Mario Bollinger von der Blue Notes Band aus München haben sich zusammengetan, um das Beste beider Formationen akustisch zu präsentieren. Jahrzehntelanges Tingeln durch die deutsche Bluesszene hat diese drei Musiker geformt und nun zu einem neuen Trio zusammengeführt. Einlass ist von 18 Uhr an, Beginn um 20 Uhr. Karten gibt's in Steinbergers Marktblick.