7. Januar 2019, 21:50 Uhr Magische Show im Marktblick Zauber aus Ebersberg

"Weißblaue Zauberkunst" präsentiert Florian Otto am Donnerstag, 10. Januar, in Steinbergers Marktblick. Der Ebersberger zählt sich zu einer neuen Generation der Zauberkunst: "jung, dynamisch und voller Überraschungen". Überzeugen möchte er mit bayerischem Humor, kleinen wie großen magischen Momenten und "unfassbarer Gaudi". Begonnen hat Ottos Karriere ganz klassisch mit einem Zauberkasten. Da war der kleine Florian gerade mal sieben Jahre alt - und schon galt seine große Leidenschaft der Magie. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte er mit Kreativität, Intuition und Herz seine ganz individuelle Art der Zauberei und wurde dafür 2011 mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft der Zauberkunst belohnt. Karten für 30 Euro pro Person gibt es beim Marktblick, Einlass ist von 18 Uhr an, Beginn um 19.30 Uhr.