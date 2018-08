21. August 2018, 21:51 Uhr Lokalpolitik auf zwei Rädern Nächster Halt: Kindergarten

Bei einer Radltour erklärt Zornedings Bürgermeister Piet Mayr die Projekte im Ort

Von Viktoria Spinrad, Zorneding

Der Held des heißen Sommerabends kam in schwarzer Pudelmütze. Und mit dem richtigen Gerät. Gerade noch hatte Zornedings Bürgermeister Piet Mayr (CSU) auf seiner allsommerlichen Radl-Erklär-Tour durch die Gemeinde die geplatzte Erweiterung des Gewerbegebiet Revue passieren lassen, als sein Parteikollege Robert Strobl auf den platten Hinterreifen seines Mountainbikes deutete. "Da war doch grad no' voi!" Da zauberte Pudelmützenmann Frank Clauß auch schon einen Ersatzschlauch aus seinem Rucksack und legte Hand an am Radl des Christsozialen. Der war zwar in Lederhosen und blau-weißem Hemd gekommen - aber eben ohne Extra-Schlauch.

Überhaupt verschmolzen bei der einstündigen Radltour entlang der Projekte der Gemeinde am Dienstagabend die Grenzen zwischen mein und dein, links und rechts, vorne und hinten. Die Hitze mag schuld sein an der interessanten Unordnung. Zum Beispiel daran, dass der sonst stets nach vorn strebende Bürgermeister seine Pole Position immer wieder an Parteikollege Johannes Schott abtrat. Der blieb seinerseits unberechenbar, bog einmal rechts ab, während alle anderen nach links strebten - um sich dann wieder artig in die linke Marsch-, oder Radl-Richtung des 20 Radler starken Felds einzufädeln.

Linkslastig war die Tour nicht nur beim Blick auf die Landkarte (es wurde vor allem der Westen abgegrast). Sondern auch bei den Sozialprojekten, um die es ja ging: Kindergärten, noch mehr Kindergärten - und bezahlbarer Wohnraum. Wie anderswo auch hat man in Zorneding festgestellt, dass die Prognosen für Kita-bedürftigen Nachwuchs eher hinderten als halfen. Also deutet Piet Mayr auf den kleinen Spielplatz am Schmiedweg. Hier soll im Herbst mit dem Bau der fünften Kita in der Gemeinde begonnen werden; das Kinderhaus an der Lärchenstraße soll zudem erweitert werden. "Dann haben wir innerhalb von fünf Jahren unsere Kapazitäten verdoppelt", frohlockt Mayr.

Der Weg zur kürzlich eröffneten Vorzeige-Kita im Neubaugebiet an der Flur führt an der Dorfposse dieses Sommers vorbei. Die Denkmal-Ruine an der Ecke zum Ortseingang hat es kürzlich in die BR-Sendung "Quer" geschafft. Wegen ein paar Balken, die die einsturzgefährdete Ruine zumindest auf dem Papier zum schützenswerten Denkmal emporheben. Deswegen ist die Hauptader des Orts an der Stelle nun seit knapp zwei Monaten einseitig gesperrt. "Do is doch nix mehr schützenswert!", schimpft einer, doch die Dinge liegen in der Hand der Behörden. Aus eigenen Stücken aber hat die Gemeinde den Investor des Luxus-Neubaugebiets "An der Flur" dazu verpflichtet, hier auch eine Kita zu bauen. Wo im vergangenen Jahr noch nackte Kellerwände standen, kann der Bürgermeister heuer das bereits angelaufene Projekt zur Milderung der Kita-Not anpreisen ("sehr hochwertig, sehr schön, sehr kindgerecht!"). Was einen Mitradler dazu verleitet, die Tour vorab als "Kindergarten-Tour" zu titulieren.

Was dieser nicht ganz gerecht geworden wäre, schließlich ging es noch ins Gewerbegebiet und zur Wimmerwiese. Dort flogen immerhin keine Steine aus den Fenstern der Anwohner; diese hatten monatelang Stimmung gegen das geplante Bau-Projekt mit 200 Wohnungen auf der Wiese vor ihrer Haustür gemacht. An seinen Fingern zählte Mayr die Vorzüge des geplanten Quartiers auf: wohl ein Drittel vergünstigte Wohnungen, Belegungsrecht für die Gemeinde, vielleicht sogar ein Genossenschaftsmodell. Die Verhandlungen laufen.

Bis auf weiteres gelaufen ist die Sache mit dem Gewerbegebiet. Mayr hatte im März als einziger im Gemeinderat für eine Erweiterung plädiert. Er deutet entlang einer der letzten freien Flecken, spricht über das Problem der Gewerbe-Agglomeration und dass es in Zorneding vom kommenden Jahr an womöglich keinen Drogeriemarkt mehr geben wird. Dann schwenken die Blicke der verschwitzten Radl-Gruppe nach hinten zum geplätteten Reifen, wo Frank Clauß das kleinste Projekt dieses Sommerabends ganz selbstverständlich in die eigene Hand nimmt.