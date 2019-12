Über die bedeutende Steinhöringer Brauer- und Posthalterfamilie Höfter referiert die Vereinsvorsitzende Theresa Ranzinger auf dem Zusammentreffen des Historischen Vereins Ebersberg am Montag, 2. Dezember. Zu diesem offenen Erfahrungs-, Informations- und Meinungsaustausch sind alle an der lokalen Geschichte Interessierten eingeladen. Beginn der Veranstaltung im Gasthaus Alte Post in Ebersberg, Marienplatz 8, ist um 19.30 Uhr.