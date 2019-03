19. März 2019, 21:54 Uhr Literatur und Musik im Pfarrheim Lachen und Staunen auf Boarisch

"Boarisch is schee" lautet der Titel einer Veranstaltung des Kulturkreises Moosach mit Literatur und Musik am Freitag, 22. März, um 19.30 Uhr im Pfarrheim. Der mehrfach ausgezeichnete Autor und Theaterregisseur Manfred Trautmann, Mundwerkpreisträger 2018, liest realsatirische, bairische Geschichten aus eigener Feder - laut Veranstalter "ein großes Vergnügen für das Publikum". Edeltraud Rey, Liedermacherin und Musikkabarettistin aus Jakobneuharting, begleitet ihre humorigen und oft hinterfotzigen Lieder auf der Gitarre. Zusammen haben die beiden Künstler das Programm: "Boarisch is schee" auf die Beine gestellt, in dem die Zuhörer auch viel Wissenswertes, Witziges und wenig Bekanntes über den Dialekt erfahren, zum Beispiel "warum Bairisch eigentlich Hochdeutsch ist, warum es keine Roggensemmel gibt, und warum die Butter richtig der Butter heißen muss. Lachen und Staunen garantiert!" Der Eintritt ist frei.